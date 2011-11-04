За розбиту щелепу міліціонера спитають з Катеринчука

Столична міліція порушила кримінальну справу за фактом вчинення хуліганських дій та побиття учасниками акції протесту біля Верховної Ради співробітників міліції.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м. Києві, крім безпосередньо тих осіб, які вчиняли протиправні дії, відповідальність нестимуть також особи, які подавали до Київської міської державної адміністрації заявки на проведення акції, оскільки вони мали відповідати за організацію мітингу та громадський порядок.

Серед тих, хто подавав такі заявки, у столичному главку назвали керівників організацій «Союз Чорнобиль України», Союзу підприємців, а також лідера Європейської партії України, народного депутата України Миколу КАТЕРИНЧУКА.

Відділ зв’язків з громадськістю київської міліції раніше повідомляв, що під час акції протесту кількох громадських організацій та партій 3 жовтня біля Верховної Ради України внаслідок активних протиправних дій деяких мітингувальників один із правоохоронців дістав серйозні травми. 31-річний військовослужбовець з’єднання спеціального призначення «Барс», капітан внутрішніх військ МВС України зараз перебуває у нейрохірургічному відділенні однієї з лікарень столиці. У нього поєднана травма: забій шийного відділу хребта, верхній монопарез з правого боку, закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку. Стан його здоров’я оцінюється як середньої тяжкості. Лікарі для уточнення діагнозу планують найближчим часом провести МРТ-обстеження спинного відділу хребта.

Крім цього, тілесні ушкодження у вигляді саден обличчя отримав 25-річний старший лейтенант цього ж підрозділу ВВ МВС України, якому медичну допомогу надано на місці.

ВЗГ ГУ МВС України в м. Києві ще раз закликає організаторів та учасників різноманітних акцій дотримуватися Конституції України, яка гарантує громадянам право проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, втім визначає, що робити це треба виключно у мирний спосіб, без зброї й, звісно, не порушуючи закон.

Як повідомляв УНІАН, учора, 4 листопада, біля Верховної Ради відбулась акція протесту «Вперед!», у якій взяли участь близько тисячі осіб. Учасники акції зламали металевий паркан та увірвалися на подвір’я парламенту, після цього їх почали відтясняти бійці спецпідрозділів.