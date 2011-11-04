Мельниченко: в Україні діє аналог білоруських «ескадронів смерті»

Екс-майор Управління Держохорони Микола МЕЛЬНИЧЕНКО стверджує, що в Україні діє «потужна спецслужба, яка займається політичними вбивствами».

Про це він сказав в інтерв`ю газеті «Сегодня» (№247 від 4.11.2011 р.).

«В Україні діє дуже потужна, добре законспірована і непогано оснащена нелегітимна спецслужба, яка займається політичними вбивствами. Якийсь аналог відомих «орлів Кравченка» і білоруських «ескадронів смерті». Позиції цієї спецслужби посилюються. Одним з її завдань було моє знищення», - сказав, зокрема, М.МЕЛЬНИЧЕНКО.

При цьому, за його словами, до групи «входять колишні і нинішні співробітники СБУ, військової контррозвідки, міліції, прокуратури. А діють вони на користь великих олігархів».

Відповідаючи на питання: «Який ваш прогноз щодо себе?», М.МЕЛЬНИЧЕНКО сказав: «Мені реально страшно. Все, що відбувається останні десять років, не піддається жодному поясненню. Ні зі справою Гонгадзе, ні зі справою КУЧМИ, ні з моїми справами. Мене хочуть убити, аби я замовк, як Кравченко - раз і назавжди. Щоб не дав більше свідчень, не дав плівок».

Але, за словами М.МЕЛЬНИЧЕНКА, «крім мене і моїх записів, є й інші докази. Я не можу про них говорити - розцінять як розголошування даних досудового слідства». При цьому М.МЕЛЬНИЧЕНКО стверджує, що «мета «спецслужби» - не тільки прибрати мене. Ще одне завдання - підставити ЯНУКОВИЧА. Триває спецоперація з його дискредитації і в результаті - усунення від влади. Він дуже багатьом з колишніх перейшов дорогу, і ті цього не пробачать. В орбіту спецоперації залучено серйозні сили як ззовні, так і всередині України. Все дуже серйозно».

***УНІАН поки що не зміг одержати коментарів прес-служб силових структур, названих М.МЕЛЬНИЧЕНКОМ.