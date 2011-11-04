Литвин: ради Бога, не говоріть, що я одна із перших осіб держави

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що йому охорону не посилювали.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам, відповідаючи на запитання про те, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив про масове «озброєння українців» і чи не відчуває В.ЛИТВИН загрозу для себе «як одна із перших осіб держави».

«Все як було, так і є, штатно», - сказав В.ЛИТВИН, додавши: «Я прошу вас, ради Бога, не говоріть, що я одна із перших осіб держави». «Мене влаштовує те, що є», - сказав спікер.

В той же час голова ВР вважає, що не зовсім правильно зрозуміли те, про що говорив В.ЯНУКОВИЧ.

На думку В.ЛИТВИНА, «мова йшла про дещо інше – що відбувається концентрація людей, певних осіб». В той же час він підкреслив: «Я не думаю, що є потреба на цьому акцентувати увагу, я вважаю, що нам треба просто жити і робити все, щоб не наростало озлоблення в нашому людському середовищі».

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада під час розширеного засідання уряду Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що правоохоронні органи передали йому інформацію про закупівлю зброї опонентами влади для нападу на органи влади.

Пізніше ЗМІ повідомили, що в Україні посилено охорону перших осіб держави.

Зокрема, газета «Сегодня» з посиланням на джерела у спецслужбах зазначила, що джерела підтверджують наявність даних про закупівлю зброї для нападу на владні структури.

"Про те ж говорять і останні події у Львові, Харкові й інших містах, де були скандали з продажем зброї або виявленням арсеналів", - сказав співрозмовник газети.

Він додав, що йдеться й про загрози безпеці першої особи держави та інших керівників країни.

"Про це свідчить оперативна інформація, яка надходить у правоохоронні органі. Це не чутки з базарів. Це дані від перевірених людей", - підкреслив співробітник спецслужби.

"У зв`язку з цим заходи щодо охорони перших осіб посилені", - повідомив він.