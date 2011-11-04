Симоненко заявляє, що капітал нівелював виборче право в Україні

Представники великого капіталу нівелювали право вибору в країні. Про це з парламентської трибуни заявив керівник фракції комуністів у Верховній Раді України Петро СИМОНЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі КПУ.

«Хто створював таку атмосферу, коли кожні вибори супроводжуються тим, що дається найнегативніша оцінка діючому на той період закону, і вносяться ті або інші зміни? Про який консенсус ми сьогодні говоримо? Ми говоримо про консенсус великого капіталу між собою чи про консенсус з народом України?», - заявив П.СИМОНЕНКО.

Лідер Компартії підкреслив, що за всі роки незалежності України громадяни країни не змогли повноцінно реалізувати своє виборче право. «Варто лише пригадати заборону ветеранам голосувати вдома, відкріпні талони, підкуп виборців, «каруселі», які винайшли представники капіталу», - додав він.

П.СИМОНЕНКО також констатував, що капітал залякав народ України шантажем і підкупом, що геть знищує поняття демократичних процедур, якими є вибори.