Наливайченко: головний виклик для нацбезпеки - не зброя, а зубожіння

Головний виклик українській національній безпеці сьогодні лежить у соціальній та економічній площині, заявив голова політради партії «Наша Україна» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО в ефірі телеканалу «Інтер».

«Основні виклики – це безробіття, приховане і офіційне. Це злидні і зубожіння громадян. Це відірваність влади від народу, від людей, від реальних соціальних потреб», - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

«Коли не розумієш загрозу національної безпеки, ти не знаєш, як діяти. І неправильно інформуєш, у тому числі й керівництво держави», - сказав він.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявив: «Я не знаю, хто з фахівців з нацбезпеки інформує Президента про те, що масово скуповують зброю, готуються масові захоплення органів влади. Але я знаю, як фахівці мають діяти і відповідати на ці загрози».

Він підкреслив, що за ситуацію повинен відповідати міністр внутрішніх справ. «У зв’язку з цим у нас є два питання до міністра внутрішніх справ. Перше – хто допустив, аби зброя потрапила до рук криміналітету, і друге – що зроблено для того, щоб зараз її вилучити?», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.