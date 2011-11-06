Турчинов та Власенко збирають прес-конференцію
14:54, 06 листопада 2011Політика
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Про нові справи Тимошенко
У понеділок, 7 листопада, о 10.30, відбудеться прес-конференція першого заступника голови партії «Батьківщина» Олександра ТУРЧИНОВА і захисника екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Сергія ВЛАСЕНКА.
Як повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини», тема прес-конференції: «Нові справи проти Юлії Тимошенко».
Прес-конференція відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Турівська, 13.
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