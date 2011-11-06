Турчинов та Власенко збирають прес-конференцію

Про нові справи Тимошенко

У понеділок, 7 листопада, о 10.30, відбудеться прес-конференція першого заступника голови партії «Батьківщина» Олександра ТУРЧИНОВА і захисника екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Сергія ВЛАСЕНКА. Як повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини», тема прес-конференції: «Нові справи проти Юлії Тимошенко». Прес-конференція відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Турівська, 13. Акредитація журналістів проводиться за телефоном: 067-230-17-05.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter