Комуністи хочуть зробити 7 листопада знову вихідним
12:40, 07 листопада 2011Політика
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Мітинг закінчився
Комуністи закінчили мітинг на майдані Незалежності у Києві.
Як передає кореспондент УНІАН, за результатами учасники мітингу ухвалили резолюцію. Вони вимагають від влади відмовитись від співробітництва з Міжнародним валютним фондом, закріпити у Конституції України заборону на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. Також комуністи вимагають від влади надати російській мові статус другої державної і повернути дню 7 листопада статус державного свята.
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