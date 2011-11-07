Комуністи хочуть зробити 7 листопада знову вихідним

Комуністи закінчили мітинг на майдані Незалежності у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, за результатами учасники мітингу ухвалили резолюцію. Вони вимагають від влади відмовитись від співробітництва з Міжнародним валютним фондом, закріпити у Конституції України заборону на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. Також комуністи вимагають від влади надати російській мові статус другої державної і повернути дню 7 листопада статус державного свята.