У Севастополі зник автобус зі Сталіним - водія на зв'язку немає

У Севастополі не можуть встановити телефонний зв`язок з водієм автобуса із зображенням Сталіна, який мав сьогодні курсувати на одному з міських маршрутів у рамках акції «Автобус Перемоги».

Про це кореспондентові УНІАН повідомив координатор акції в Севастополі Борис РОЖІН.

«Як сказав мені власник автобуса, вранці, в районі 7-ої години, водій виїхав на маршрут, відзвітувавши по телефону, що виїхав працювати», - відзначив Б.РОЖІН.

Разом з тим, за словами координатора акції, ось вже декілька годин у власника машини і у нього немає інформації про водія, а самого автобуса на маршруті не видно.

«Наразі зв`язок встановити не вдалося, де він і що він – ми не знаємо. Я вдень дві години спеціально простояв на площі Повсталих, і автобуса на маршруті точно вже не було. О котрій годині і куди він зник, я сказати не можу. Але мені сказали, що вранці він (водій) виїжджав на маршрут», - сказав Б.РОЖІН.

За його словами, надходить неперевірена інформація, що нібито водія цього автобуса було звільнено ще в п`ятницю, заднім числом.

Б.РОЖІН висловив сподівання, що ближче до 18.00 ситуація з’ясується.