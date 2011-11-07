На відкритті пам'ятника Сталіну комуністи почубилися з журналістом

Сьогодні на території Запорізького обкому КПУ відбулося відкриття пам`ятників Йосипу Сталіну і Зої Космодем’янській.

Як передає кореспондент УНІАН, для учасників мітингу, який зібрав більш як 1,5 тис. чоловік, – здебільшого ветеранів і пенсіонерів, - запорізькі комуністи організували просто неба перегляд хроніки воєнних років: параду 7 листопада 1941 року на Красній площі в Москві з виступом Сталіна, а також кіноматеріалів, присвячених З.Космодем’янській.

Захід, офіційно заявлений як зустріч депутата Олексія БАБУРІНА з виборцями, почався під гімн СРСР і, за даними правоохоронних органів, пройшов без ексцесів, за винятком конфлікту ветеранів з журналістом Дмитром МОРОЗОВИМ, який на прохання присутніх посунутися, щоб не закривати того, що відбувається на імпровізованій сцені, відреагував безсторонніми висловлюваннями на адресу Сталіна і тих, хто йому «поклоняється».

«В результаті молодого чоловіка витягнули із-за загородки, де було відведено місце для представників ЗМІ. Співробітники міліції припинили конфлікт. Писати заяву в міліцію молодий чоловік відмовився», - повідомили в керівництві Запорізького главку міліції.

Для захисту від вандалів пам`ятники встановили в скляних прибудовах, а територію Запорізького обкому КПУ обнесли металевою огорожею.