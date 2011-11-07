Експерт: Україні треба кардинально змінювати політику споживання газу

Україні необхідно кардинально змінювати політику споживання газу, оскільки сьогодні за газ розраховується вся країна.

Таку думку в коментарі Інституту Горшеніна висловив радник Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА Роман ШПЕК, відповідаючи на запитання про те, чи допоможе Україні входження в зону вільної торгівлі з ЄС чи в Митний союз з РФ легше пройти чергову хвилю економічної кризи.

«Розумієте, ми купуємо газ у Росії, нині ціна вища за 400 доларів. А своїм теплоенерго продаємо по 1300 грн. Ми не збираємо стільки грошей, аби можна було розрахуватися з нашими агентами за постачання газу. Це покладає додаткове навантаження на банківську сферу, зокрема – на Національний банк. Замість того, щоб давати реальні кредитні ресурси для підтримки економіки, вся країна розраховується за газ. Без зміни політики споживання газу, а друге – без зміни політики ціноутворення, сильнішою наша економіка не стане, і багатшою наші громадяни не стануть. Нам потрібно йти на складні, але життєво-необхідні кроки, знаходити правильні способи комунікації із суспільством», - вважає Р.ШПЕК.

Він відзначив, що в даний момент для збереження стабільної економіки Україні вкрай важливе збільшення обсягів торгівлі як з Євросоюзом, так і з Російською Федерацією.

«Будь-яка кооперація корисна, тому що це – додаткові гарантії зростання обсягів торгівлі. Україна приречена розвивати торгівлю з Європейським Союзом, оскільки основні інвестиційні товари, нові технології, устаткування, енергозбереженні технології надходять з Європейського Союзу, з високорозвинутих країн. Ми також повинні збільшувати обсяги торгівлі з Росією, шукати шляхи спрощення взаємної торгівлі», - вважає експерт.

«Якщо подивитися за 8-9 місяців, у нас за негативного сальдо торговельного балансу саме з Європейського Союзу надходить багато товарів довгострокового користування, інвестиційних товарів. Друге: враховуючи, що Україна і географічний сусід, і великий споживач багатьох товарів – здебільшого це енергетичні ресурси, але не тільки, - з Російською Федерацією, то нам також потрібно нарощувати обсяги торгівлі. Україна – член Світової організації торгівлі, це дає нам певні переваги і покладає на нас відповідальність. Усі форми економічної кооперації, які відповідають правилам СОТ, повинні вітатися», - сказав він.

Кажучи про вірогідність отримання Україною чергового траншу МВФ, експерт відзначив, що з боку Національного банку всі зобов`язання на сьогодні виконано. «Національний банк поводиться як серйозний і передбачуваний партнер у співпраці з МВФ. З боку уряду є певні затримки, які пов`язані із структурними змінами в енергетичному секторі, – не повністю отримали той бюджетний результат, який очікував уряд від пенсійної реформи, не вирішено низку питань, які мають безпосередній вплив на фінансовий стан «Нафтогазу України». Щиро бажаю моїм колегам – міністрові фінансів Федору ЯРОШЕНКУ і віце-прем`єрові Сергію ТІГІПКУ – знайти достатньо аргументів у Вашингтоні під час переговорів з МВФ з тим, аби знайти шляхи виходу з цієї ситуації», - сказав експерт.