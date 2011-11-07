Бюджет Пенсійного фонду завдяки чорнобильцям «схуд» на 5,9 мільярдів

З початку 2011 року судами України прийняті рішення про стягнення з органів Пенсійного фонду коштів на користь 2,5 млн пенсіонерів, зокрема, чорнобильців та дітей війни. Всього за 10 місяців з рахунків Фонду стягнуто за рішеннями судів 5,9 млрд грн.

Такі дані ZN.UAповідомили у Пенсійному фонді (ПФ) України.

За даними ПФ, суми доплат пенсій згідно з рішеннями судів за минулий час коливаються від 1 тис. до 800 тис. грн у розрахунку на одну особу.

Зокрема, у вересні за рішеннями суду доплати отримали:

- у розмірі від 10 до 50 тис. грн – 3 940 осіб;

- від 50 до 100 тис. грн – 1 389 осіб;

- від 100 до 200 тис. грн – 557 осіб;

- понад 100 тис. грн – 132 особи.

З урахуванням рішень судів пенсії по інвалідності в розмірі від 11 тис. грн до 34,235 тис. грн отримують 875 інвалідів-чорнобильців в десяти регіонах України.