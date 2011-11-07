Азаров полетить до Криму представляти Могильова

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ планує 8 листопада представити нового голову Ради міністрів Криму.

Про це УНІАН повідомило джерело в керівництві кримського уряду.

«Такий візит очікується», - сказав співрозмовник.

Парламент Криму призначить прем`єра АРК завтра на позачерговій сесії. Засідання розпочнеться о 14.00.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 7 листопада дав згоду на призначення головою Ради міністрів Криму Анатолія МОГИЛЬОВА, увільнивши його з посади міністра внутрішніх справ.

Василь Джарти, який обіймав посаду прем`єра Криму близько 1,5 років, помер 17 серпня в результаті онкозахворювання.

Довідка УНІАН. Голова кримського уряду, відповідно до Конституції, призначається і звільняється з посади Верховною Радою Криму за погодженням з Президентом.