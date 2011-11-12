Україна може отримати доступ до російського газопроводу

Україна і Росія за півроку від початку дії зони вільної торгівлі СНД приступлять до підготовки угоди про транзит трубопровідним транспортом, яка повинна відкрити Україні доступ до російської труби для поставок газу з Туркменістану.

Це визначено ст. 7 «Свобода транзиту» Договору про ЗВТ СНД, опублікованому на сайті уряду.

«Зацікавлені Сторони вступлять у переговори про розробку Угоди про транзит трубопровідним транспортом, і завершать такі переговори упродовж шести місяців після набуття чинності цим Договором», йдеться у документі.

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив, що Київ домовився з Москвою про отримання доступу до російського газопроводу для транспортування в Україну газу з Туркменістану.

«Вперше ми домовилися і зафіксували в договорі (про ЗВТ СНД – УНІАН), що упродовж 6 місяців після набуття чинності договором ми укладаємо угоду про умови транзиту трубопровідним транспортом», - заявив М.АЗАРОВ.