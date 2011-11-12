У Макіївці батьки школярів заявляють про невиконання владою обіцянок

У м. Макіївці Донецької області батьки школярів закритої школи №27, яка була розташована в селищі Червоний партизан, заявляють, що місцева влада не виконала свої обіцянки, які дала при переведенні їхніх дітей до інших навчальних закладів.

Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник батьківського комітету закритої україномовної загальноосвітньої школи №27 Олена САЄТОВА, судові розгляди між батьками цього навчального закладу і Макіївською міською радою ще тривають, а школярі тимчасово переведені і навчаються в інших школах різних селищ міста. За її словами, дороги, якими ходять учні школи №27 (у 9 класах навчався 101 учень) до інших шкіл, не відремонтовані, не забезпечені світлофорами і необхідними дорожніми знаками, не освітлені, автобусів не надано.

«Моя 8-річна дитина зараз ходить, наприклад, до школи №25 у селищі ім. Крупської, це не менше двох кілометрів. Ми просили хоча б зробити дороги, адже ці дороги всі в ямах, їх присипали чимось, а зараз дощі пішли, все розмилося. Тротуарів немає, діти йдуть прямо по асфальту, а машини їдуть і їх об'їжджають», - нарекла О.САЄТОВА

Її підтримали інші батьки і розповіли, що «на асфальті немає ні тротуарної доріжки, ні лежачих поліцейських, ні світлофорів».

«Ми просто боїмося відпускати дітей до школи. У нас дорога - з одного боку стоять будинки, а з іншого боку уздовж асфальту відразу - болото. Там діватися дитині нікуди, йде дитина по дорозі, їде машина, а їй нікуди піти...», - розповіли батьки.

Вони нагадали, що місцеві органи влади обіцяли негайно вирішити всі ці проблеми при закритті школи.

«Нічого нам не зробили. Я спробувала запитати про освітлення вздовж доріг хоча б, тому що взимку рано темніє, але відповіді не одержала. Я питала особисто заступника мера міста Макіївки Володимира ПОЛЯНСЬКОГО, коли у нас будуть дороги, так він відповів: «Хай спочатку суди закінчаться, а потім будуть дороги», - сказала О.САЄТОВА.

Батьки здивовані таким ставленням місцевої влади до своїх жителів.

Як повідомляв УНІАН, у Макіївці рішенням міської ради від 25 березня 2011 року були ліквідовані селищні школи №№ 3, 27 і 100.

Батьки заявили, що рішення про ліквідацію загальноосвітніх шкіл були прийняті з грубим порушенням чинного законодавства, є незаконними і такими, що порушують основні конституційні права дітей на освіту, на вибір навчального закладу і належні умови здобуття освіти.

Крім того, батьки наполягали, що згадані «рішення були ухвалені з порушенням процедури, оскільки приймалися таємно, у відсутність представників ініціативної групи батьків і без аргументованих підстав про доцільність ліквідації цих шкіл».

В даний час справи про ліквідацію шкіл у Макіївці розглядаються в судах.

Учні трьох шкіл тимчасово розподілені по інших школах Макіївки і Харцизька.

Довідка УНІАН. У Донецькій області в 2011 році планувалося закриття 26 загальноосвітніх шкіл. За інформацією прес-служби Донецької облдержадміністрації, закриття навчальних закладів відбувається згідно з розробленою «Регіональною дорожньою картою з оптимізації мережі бюджетних установ і витрат місцевих бюджетів на їх утримання».