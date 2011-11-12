Нашоукраїнець: один стілець не ділиться на п'ятьох опозиціонерів

У партії «Наша Україна» вважають, що процес об’єднання опозиції є неминучим.

Про це заявив голова Центрального виконавчого комітету «Нашої України» Сергій БОНДАРЧУК в ефірі програми «Сьогодні. Про головне» на телеканалі ТВі, повідомляє прес-служба партії.

Він наголосив, що опозиція має об’єднатися для захисту чесних виборів. «Ми всі повинні зрозуміти – у 2012 році буде історичний момент для нашої країни – яким шляхом ми всі підемо. Тому головне питання – закон про вибори, за яким ми будемо обирати собі владу», - сказав С.БОНДАРЧУК.

Він також зауважив, що процес об’єднання опозицію непростий. «Якщо була б моя воля, я б об’єднався ще вчора. Але я не був кандидатом у Президенти, тому мені легко про це говорити. А коли п’ять кандидатів в опозиційному таборі, то один стілець не ділиться на п’ять», - додав С.БОНДАРЧУК.

Він наголосив, що у процесі об’єднання відстоюватиме інтереси своїх однопартійців. «На жаль, «Нашу Україну» часто використовували як управління кадрів, щоб прийти до якихось посад. Але було дуже багато людей, які дійсно працювали на «Нашу Україну», однак, коли прийшла до влади «помаранчева команда», ці люди лишилися за межею. Але вони залишилися у партії, і я не можу їх зрадити. Мене не цікавлять ті люди, які були уже у багатьох партіях. Мене цікавлять люди, які є хребтом «Нашої України», і я хочу зробити все, щоб повернути їхню довіру», - наголосив С.БОНДАРЧУК.

«Партія «Наша Україна», на відміну від багатьох інших, є ідеологічною партією, і для мене дуже важлива та ідеологія, яку вона сповідує», - підкреслив він.