Литвин: діти і чиновники мають знати українську мову

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН радить українським чиновникам вивчити державну мову, а потім вже займатися вивченням інших мов.

Про це він заявив в інтерв'ю «5-му каналу», коментуючи заяву міністра освіти і науки, молоді та спорту Дмитра ТАБАЧНИКА про те, що чиновники обов’язково мають знати російську мову.

"Я думаю, якщо міністр, заступник міністра, взагалі державний службовець знає багато мов, ну і слава Богу, і прапор йому державний у руки", - сказав В.ЛИТВИН.

"Головне, про що ми повинні говорити, - щоб для початку елементарно державний службовець знав державну мову", - додав голова ВР.

Він нагадав, що обов’язкове знання державної мови передбачене українським законодавством, яке регламентує діяльність державних службовців.

"На це треба звернути увагу, бо це є проблемою. А якою мовою він буде спілкуватися в побуті - англійською, російською - це його проблеми. Нам потрібно думати над тим, як підвищити знання української мови", - додав В.ЛИТВИН.

Говорячи про законодавчі пропозиції Кабінету міністрів, згідно з якими батьки можуть вільно вибирати мову виховання їхньої дитини у дошкільному закладі, В.ЛИТВИН зауважив, що діти мають, перш за все, знати українську мову.

"А якщо там будуть групи, в залежності від побажань батьків, де буде вивчатися російська, англійська, французька, німецька мови, я думаю, це також буде добре. Але на першому місці має стояти мова держави, в якій вони живуть", - наголосив він.