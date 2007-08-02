Кириленко хоче витурити з ВР 150 «зайвих»
08:56, 02 серпня 2007Політика
1168
Каже, ініціативу підтримав Ющенко
Наша Україна хоче, аби депутатів у парламенті було менше.
Лідер помаранчевих Вячеслав Кириленко упевнений - не 450, а 300 народних обранців мають бути у оновленій Верховній Раді. Кириленко запевняє - таку передвиборчу ініціативу Нашої України підтримує Президент.
"Зменшення кількості депутатів вже ініційоване президентом України. І в новій конституції ми будемо підтримувати і висувати тезу про зменшення кількості депутатів від 450 до 300. І ми вважаємо, що величезна кількість виборців підтримає таку позицію", - заявив лідер партії Наша Україна.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter