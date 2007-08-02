Віри Ульянченко не буде у списку Нашої України

Голова Київської обласної держадміністрації Віра Ульянченко не балотуватиметься за списком "Нашої України - Народної самооборони" до Верховної Ради.

Про це вона повідомила журналістам перед початком з’їзду партії "Наша Україна".

За словами Ульянченко, це рішення пов’язане з тим, що до неї зверталося багато людей із запитанням, чи не залишить вона область після цього і не піде працювати у парламент.

"Я б хотіла залишитися на своїй посаді і продовжити ті програми, які є. Мені здається, що й інші губернатори не пішли у список саме з цих міркувань", - сказала вона.

Водночас, за словами губернатора Київщини, ті губернатори, які пішли у список партії, ухвалили ці рішення на базі прохань партійних організацій.

Відповідаючи на запитання щодо відсутності у списку деяких осіб, які були в керівництві партії, Ульянченко висловила здивування позицією журналістів:

"Цікаві ви люди, журналісти. Спочатку ви весь час говорите, що партія в одних руках і немає росту молодих, говорите про людей, які опинилися в центрі скандалів і понизили рейтинг партії, а коли вони поступаються місцем молодим, ви питаєте – чому".

Ульянченко наголосила, що ті люди, яких немає в списку, "нікуди не пішли і залишаються в партії".

Українська правда