"Свобода” ініціює всеукраїнський земельний референдум

17 листопада близько 100 представників ВО „Свобода” провели пікетування Львівської облдержадміністрації, протестуючи проти скасування мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції протесту, серед яких були присутні депутати місцевих рад Львівщини від ВО «Свобода», тримали плакати з написами: «Торгівля землею – торгівля Україною!», «Українська земля належить українській нації!», «Ні – прихватизації землі!», «Вкрали заводи, вкрали банки – хочуть вкрасти землю!», «Руки геть від української землі!».

Як заявила у своєму виступі голова Львівської обласної організації ВО «Свобода» Ірина СЕХ, земельна реформа, яку проштовхує уряд, „означає втрату останнього, що є в українців”.

«Свобода» ініціює проведення всеукраїнського земельного референдуму, - зазначила І.СЕХ. – У районах відбуваються збори, на яких створюють ініціативні групи з підготовки такого референдуму. «Свобода» - проти продажу селянської землі і прагне ухвалення такої заборони на законодавчому рівні».

В ході акції свободівці показали театралізовану виставу, в якій йшлося, що заїжджі комерсанти намагаються купити землю в Хруня. Їм допомагають урядовці. А потім приходить Український селянин із ціпом і проганяє міністрів та купців зі своєї землі.

Учасники акції протесту прийняли заяву, яку буде передано на адресу Верховної Ради, Кабінету міністрів та Львівської облдержадміністрації.

У тексті заяви, зокрема, наголошується на тому, що „фракція Всеукраїнського об’єднання «Свобода» у Львівський обласній раді послідовно виступає за заборону торгівлі землею сільськогосподарського призначення. Ми ініціювали проведення в обласній раді громадського обговорення з питань земельної реформи, основних проблем землекористування та можливих соціально-економічних наслідків скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення за участю голів постійних комісії обласної ради, представників органів місцевого самоврядування, науковців, громадськості. Результати цих слухань засвідчили, що соціальні та економічні наслідки земельної реформи сприймаються з недовірою та викликають супротив сільського населення Львівщини”.

Автори заяви також зазначають, що за результатами цього обговорення фракція ВО «Свобода» підготувала проект звернення до центральних органів влади з вимогою не скасовувати мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення та відкликати проект Закону України "Про ринок земель".

„Львівська обласна організація Всеукраїнського об’єднання «Свобода» вимагає від Львівської обласної державної адміністрації звернутися до Верховної Ради України з вимогою негайно зняти з розгляду усі законопроекти про ринок земель, а також створити умови для якнайшвидшого проведення всеукраїнського референдуму з ухвалення Закону України «Про заборону торгівлі землею сільськогосподарського призначення», проект якого розроблений Всеукраїнським об’єднанням «Свобода», - йдеться в ухваленій заяві свободівців.