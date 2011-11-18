У Верховній Раді сьогодні заслухають Близнюка та Аніщенка

Сьогодні під час Години запитань до уряду у Верховній Раді заслухають інформацію щодо ситуації в житлово-комунальному господарстві та галузі охорони здоров’я.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засідання парламенту голова ВР Володимир ЛИТВИН.

Він зазначив, що на запитання відповідатимуть міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Анатолій БЛИЗНЮК та міністр охорони здоров’я України Олександр АНІЩЕНКО.

В.ЛИТВИН повідомив, що в сесійній залі присутні прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ та члени уряду. За його словами, відсутні міністр екології Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ та міністр освіти Дмитро ТАБАЧНИК, які перебувають у відрядженні.