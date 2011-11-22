З Майдану відігнали автозаки - люди ще не розходяться

Сутички між прихильниками опозиції та міліцією на Майдані Незалежності у центрі Києва наразі припинилися.

Як передає кореспондент УНІАН, разом з тим близько 300 учасників акції – прихильники Помаранчевої революції продовжують перебувати з обох боків Хрещатика.

Тим часом з Майдану відігнали 5 автозаків, які були припарковані на проїжджій частині поруч з Головпоштамтом.

У Головному управлінні МВС України в Києві УНІАН також повідомили, що на даний час немає інформації про затримання когось із мігингувальників, які намагалися прорвати міліцейський кордон і пройти по проїжджій частині Хрещатика на сторону, де встановлюється новорічна ялинка.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні після проведення акції з нагоди річниці Помаранчевої революції на Майдані Незалежності біля Головпоштамту прихильники опозиції намагалися перейти на протилежну сторону Хрещатика, де встановлюється новорічна ялинка, аби там продовжити свій мітинг.

У свою чергу спецпідрозділи міліції вишикувались у щільну шеренгу, щоб перешкодити цьому.

Також між прихильниками опозиції та міліцією сталася невелика сутичка при спробі учасників акції пройти до Бесарабської площі Хрещатиком безпосередньо по проїжджій частині.

Бійці спецпідрозділу «Беркут» заблокували рух нечисленної колони, не пропускаючи її вперед.