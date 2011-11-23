Янукович проміняв ЄС на саміт у Москві?
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Президент України Віктор Янукович 19 грудня відвідає Москву для участі в засіданні Міждержавної ради ЄврАзЕС.
Про це повідомило джерело в секретаріаті ЄврАзЕС.
"Президент України Віктор Янукович візьме участь у 32-му засіданні Міждержавної ради Євразійського економічного співтовариства (ЄврАзЕС), яке відбудеться 19 грудня в Москві", - цитує агентство "Інтерфакс-Україна" Українська правда.
Як відомо, Україна не є членом цього співтовариства, але має статус спостерігача в ньому.
Як повідомлялося, на 19 грудня у Києві заплановано проведення саміту Україна-ЄС, де, попередньо, намічено парафування Угоди про Асоціацію з Євросоюзом.
Окрім того, розглядалася можливість участі Януковича у неформальному саміті глав держав СНД 20 грудня в Москві.
Останнім часом Євросоюз неодноразово пропонував Києву вирішити питання судового переслідування екс-прем`єр-міністра Юлії Тимошенко до проведення грудневого саміту Україна-ЄС в Києві