Янукович проміняв ЄС на саміт у Москві?

Президент України Віктор Янукович 19 грудня відвідає Москву для участі в засіданні Міждержавної ради ЄврАзЕС.

Про це повідомило джерело в секретаріаті ЄврАзЕС.

"Президент України Віктор Янукович візьме участь у 32-му засіданні Міждержавної ради Євразійського економічного співтовариства (ЄврАзЕС), яке відбудеться 19 грудня в Москві", - цитує агентство "Інтерфакс-Україна" Українська правда.

Як відомо, Україна не є членом цього співтовариства, але має статус спостерігача в ньому.

Як повідомлялося, на 19 грудня у Києві заплановано проведення саміту Україна-ЄС, де, попередньо, намічено парафування Угоди про Асоціацію з Євросоюзом.

Окрім того, розглядалася можливість участі Януковича у неформальному саміті глав держав СНД 20 грудня в Москві.

Останнім часом Євросоюз неодноразово пропонував Києву вирішити питання судового переслідування екс-прем`єр-міністра Юлії Тимошенко до проведення грудневого саміту Україна-ЄС в Києві