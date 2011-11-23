У Херсоні в День пам'яті жертв Голодомору буде півфінал КВК

У Херсоні 26 листопада, в День пам`яті жертв Голодомору відбудеться півфінал регіональної ліги КВК.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні афіші розклеєні в обласному центрі.

Зокрема, на афіші зазначається, що в суботу, 26 листопада о 18.00 в Палаці молоді (колишній ДКТ) на вул. Перекопській відбудеться другий півфінал Херсонської відкритої ліги КВК.

У грі візьмуть участь 5 команд – херсонські «ВІКНО» і «Вбий бобра», «Небагато знають» (Дніпропетровськ), «Так” і «Фреш» (Суми).

Також на афіші зазначається, що гра відбудеться за підтримки Управління у справах сім`ї, молоді та спорту Херсонської облдержадміністрації та мера Херсона Володимира САЛЬДО.

Як повідомив начальник управління сім`ї, молоді та спорту Херсонської ОДА Олег КРАВЕЦЬ, очолювана ним установа до організації цього півфіналу КВК має непрямий стосунок, а організовує і проводить гру громадська організація Відкрита ліга КВК "Я валяюся!", яка і запланувала проведення цього заходу на 26 листопада.

"Це вони планували. Захід був запланований давно і організатори не знали, що цього дня відзначається День пам`яті жертв Голодомору", - сказав О.КРАВЕЦЬ.

Також, за словами начальника управління ОДА, скасувати півфінал КВК неможливо, оскільки, в іграх беруть участь команди з інших міст, і вже вирішено питання з їх приїздом і поселенням.

Але, за словами чиновника, організатори перед початком гри оголосять про те, що сьогодні День жалоби.

Також О.КРАВЕЦЬ повідомив, що цей півфінал КВК проводиться в рамках виконання обласної програми "Молодь Херсона" і фінансується в рамках цієї програми з обласного бюджету. Втім точну суму, виділену на проведення цього заходу, О.КРАВЕЦЬ не назвав.

Нагадаємо, що 26 листопада в Україні щорічно відповідно до Указу Президента України від 26.11.1998 р. відзначається День пам`яті жертв Голодомору. Цього дня, згідно з кількома указами Президента і відповідним Законом України обмежують масові розважальні заходи, вносять зміни до розкладу мовлення каналів і радіостанцій, а окремі розважальні телеканали навіть припиняють мовлення.