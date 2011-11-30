Адвокатам Мельниченка з ГПУ прийшла коротенька відповідь

Генеральна прокуратура України запевняє, що жодних оперативних заходів СБУ не застосовує до адвокатів екс-майора Управління Держохорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА та членів їх родин.

Про це УНІАН повідомив адвокат М.МЕЛЬНИЧЕНКА Микола НЕДІЛЬКО, посилаючись на отриману від ГПУ відповідь на свою скаргу.

"На свою скаргу до Генеральної прокуратури я отримав коротеньку відповідь, що за інформацією СБУ, будь-яких оперативно-розшукових заходів, які б порушували мої права, права МЕЛЬНИЧЕНКА, СИЧОВА, членів родин, не проводиться", - зазначив М.НЕДІЛЬКО.

За словами адвоката, він також отримав відповідь від органів внутрішніх справ про відмову в порушенні кримінальної справи за фактом побиття його невідомими особами, встановлення радіомаячків на автомобіль, стеження за ним "у зв’язку з відсутністю в діях осіб складу злочину.

"Тобто міліція фактично підтвердила, що такі дії відбувалися, але не може встановити тих осіб, які це робили", - наголосив М.НЕДІЛЬКО.

Як повідомляв УНІАН, проти М.МЕЛЬНИЧЕНКА було порушено кримінальну справу за розголошення державної таємниці, перевищення службових повноважень і використання підроблених документів.

29 липня 2011 року Апеляційний суд Києва залишив у силі рішення Печерського районного суду Києва від 23 червня 2011 року, яким той скасував постанову екс-генпрокурора України Святослава ПІСКУНА від 1 березня 2005 року, якою було закрито кримінальну справу проти М.МЕЛЬНИЧЕНКА.

Справа надійшла в СБУ, досудове слідство поновили. 23 вересня 2011 року слідчий СБУ виніс постанову про оголошення М.МЕЛЬНИЧЕНКА в розшук, з 14 жовтня він перебуває в міжнародному розшуку.

Шевченківський районний суд Києва 18 жовтня 2011 року виніс постанову про арешт М.МЕЛЬНИЧЕНКА у зв`язку з ухиленням від слідства.