ГПУ пом’якшила обвинувачення Корнійчуку

Генеральна прокуратура України змінила статті обвинувачення на більш м`які колишньому першому заступнику міністра юстиції Євгену КОРНІЙЧУКУ.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне подання сьогодні під час судового засідання у Печерському районному суді Києва було внесено прокурором Євгеном ЗІНЧЕНКОМ.

У ньому, зокрема, сторона обвинувачення просить суд змінити кваліфікацію злочину, який вчинив Є.КОРНІЙЧУК, із ч.3 ст.365 (перевищення влади або службових повноважень), ч.2 ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України на ч.1 ст.365 та ч.1 ст.366, за що передбачено максимальне покарання до 5 років позбавлення волі.

Перекваліфікацію злочину представник прокуратури пояснив тим, що в ході досудового слідства не було доведено причинно-наслідкового зв’язку у діях Є.КОРНІЙЧУКА та завданими ним збитками.

Сам підсудний у зв’язку з цим попросив суд скасувати запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд, але суд не знайшов підстав для задоволення цього клопотання.

Наступне судове засідання у справі Є.КОРНІЙЧУКА має відбутися о 17.00 7 грудня.

Як повідомляв УНІАН, кримінальну справу щодо Є.КОРНІЙЧУКА було порушено Генпрокуратурою 22 грудня 2010 року за частиною 3 статті 365 Кримінального кодексу (перевищення службових повноважень, яке спричинило тяжкі наслідки). Колишньому першому заступникові керівника Мін’юсту висунуто звинувачення в зловживанні службовим становищем при проведенні держзакупівель.