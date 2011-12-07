Попов береться вирішити проблему з вакциною у Києві

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов дав доручення начальнику Головного управління охорони здоров’я Віталію Мохорєву взяти на контроль питання забезпечення медичних закладів Києва вакцинами.

Як повідомляє прес-служба КМДА, під час робочої наради із заступниками голови КМДА та керівниками структурних підрозділів міськадміністрації Олександр Попов зауважив, що кількість імунобіологічних препаратів, яка надійшла до лікувально-профілактичних закладів міста протягом 2011 року, не відповідає заявленій потребі для проведення планової імунізації дитячого населення.

«Сьогодні медичні установи столиці забезпечені вакциною не в повному обсязі. І хоча це питання знаходиться не в компетенції міста, а Міністерства охорони здоров’я, моя принципова позиція – ми повинні зробити все можливе для того, щоб кияни мали вакцину в необхідній кількості», – заявив Олександр Попов.

Крім того, голова КМДА доручив Віталію Мохорєву в найкоротший термін надати повну об’єктивну інформацію щодо наявності імунобіологічних препаратів у медичних закладах міста.

«На основі цих даних я буду звертатися до Кабінету Міністрів України із клопотанням забезпечити Київ вакцинами в достатній кількості», – наголосив Попов.