Суд пояснив Власенку, що преса до камери Тимошенко вже не влізе

Шевченківський районний суд Києва відмовив у задоволенні клопотання захисту екс-прем’єр-міністра про допуск журналістів на виїзне засідання суду у справі Юлії ТИМОШЕНКО у Лук’янівському СІЗО

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО.

За його словами, суд мотивував свою відмову «конструкційними особливостями приміщення», у якому зараз утримується Ю.ТИМОШЕНКО.

Він додав, що на думку судді, усі охочі представники ЗМІ не зможуть вміститись у цьому приміщенні.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня суддя Шевченківського райсуду Києва Андрій ТРУБНІКОВ ухвалив рішення провести в камері Лук’янівського СІЗО виїзне засідання з обрання Ю.ТИМОШЕНКО міри запобіжного заходу у справі щодо діяльності ЄЕСУ.

Сьогодні таке засідання у СІЗО триває. Разом з тим стан здоров`я Ю.ТИМОШЕНКО не дає можливості їй навіть пересуватися.