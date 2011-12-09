Ландік-старший каже, що жертва сина вимагала в нього 320 тисяч за мовчання

Народний депутат від Партії регіонів Володимир ЛАНДИК, батько Романа ЛАНДИКА, обвинуваченого у побитті Марії КОРШУНОВОЇ, стверджує, що передав цій дівчині 320 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час засідання суду, який розглядає справу його сина.

За словами В.ЛАНДИКА, ці гроші вимагала сторона М.КОРШУНОВОЇ за зняття звинувачень щодо його сина.

Він також надав суду розписку про отримання М.КОРШУНОВОЮ цих 320 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, учора, 8 грудня, потерпіла М.КОРШУНОВА підтвердила у суді отримання компенсації у розмірі 5 тис. дол.

Водночас на запитання про те, чи це вся сума компенсації і чи були одержані ще якісь гроші, М.КОРШУНОВА відповідати відмовилася.

Довідка УНІАН. 4 липня вночі у ресторані «Баккара» в Луганську син народного депутата від ПР В.ЛАНДИКА, депутат Луганської міськради Р.ЛАНДИК побив М.КОРШУНОВУ.

Відеозапис побиття потрапив в Інтернет.

7 липня прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу щодо Р.ЛАНДИКА за ч. 3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Його було оголошено у розшук і затримано у Краснодарі (РФ).

21 вересня Р.ЛАНДИКА екстрадували з Росії до України для притягнення до кримінальної відповідальності, а 24 вересня - етапували до Луганська.

26 вересня Ленінський районний суд Луганська залишив Р.ЛАНДИКА під вартою до виголошення вироку.

31 жовтня стало відомо про те, що Р.ЛАНДИК і М.КОРШУНОВА підписали мирову угоду.