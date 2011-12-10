Янукович дав орден композитору Покладу (оновлена)

10 грудня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ нагородив видатного українського композитора Ігоря ПОКЛАДА орденом «За заслуги» II ступеня, повідомили УНІАН у Адміністрації Президента.

Композитора, як відзначено в президентському указі, нагороджено «за значний особистий внесок у розвиток вітчизняного музичного мистецтва, багаторічну плідну творчу діяльність та високу професійну майстерність».

Нагороду ювілярові вручила радник Президента України Ганна ГЕРМАН, яка приїхала до селища Ворзель під Києвом, де мешкає композитор.

Приймаючи державну нагороду, І.ПОКЛАД висловив сподівання, що «про українську музику завжди дбатимуть на найвищому державному рівні». Композитор розповів про те, що мріє «про постановку своєї нової опери, яку він написав іще десять років тому, але яка досі не побачила сцену через брак коштів».