Адвокати Ландіка всю провину перекладають на потерпілу

Адвокати депутата Луганської міськради Романа ЛАНДІКА заявляють, що потерпіла Марія КОРШУНОВА використовує ажіотаж навколо цієї справи з метою уникнення від кримінальної відповідальності та власного збагачення.

На цьому наголосили Наталя СУСЛІКОВА та Юрій БЕРЕЗОВСЬКИЙ у заяві, переданій УНІАН.

«Аналізуючи факти, які встановлюються в ході судового процесу над Р.ЛАНДІКОМ, ми доходимо висновку, що М.КОРШУНОВА використовує ажіотаж, який виник у суспільстві навколо справи щодо нашого підзахисного не тільки для уникнення кримінальної відповідальності за скоєне, а й для особистого, шляхом здирництва та шахрайства, збагачення», - зазначають захисники.

При цьому вони висловлюють переконання, що судовий розгляд справи на сьогоднішній день «дозволив усунути майже всі неточності, допущені органами МВС у Луганській області під час досудового слідства по кримінальній справі».

Як зазначають Н.СУСЛІКОВА та Ю.БЕРЕЗОВСЬКИЙ, «судовий розгляд справи вже засвідчив, що в ніч з 3 на 4 липня 2011 року у ресторані “Баккара” виник конфлікт між двома групами осіб – з одного боку - це М.КОРШУНОВА та її подруги, з іншого –Р.ЛАНДИК і його друзі»

За словами адвокатів, із матеріалів, які вже досліджені судом, випливає, що «ініціатором конфлікту була саме М.КОРШУНОВА, яка першою застосувала фізичну силу та розпочала бійку, в ході якої, ставлячи під загрозу життя Р.ЛАНДИКА, завдала йому удар скляним графином по голові».

У той же час, наголошують адвокати, «піддавшись нападу та отримавши тілесне ушкодження Р.ЛАНДИК правомірно застосував силу для припинення протиправних дій М. КОРШУНОВОЇ, її затримання та передачі органам правопорядку як особи, що скоїла злочин. При цьому одна з подруг М.КОРШУНОВОЇ, намагаючись перешкодити затриманню, завдавала ударів по скривавленій рані на голові Р.ЛАНДИКА».

З огляду на викладене Н.СУСЛІКОВА та Ю.БЕРЕЗОВСЬКИЙ наголошують, що органами досудового слідства допущено «грубу помилку, що призвела до незаконного притягнення Р.ЛАНДИКА до кримінальної відповідальності, і яка потребує свого негайного виправлення».

«Враховуючи перебіг судових подій та встановлені факти, ми сподіваємось, що суд не тільки встановить невинуватість Р.ЛАНДИКА, а й, дослідивши обставини справи, дасть належну юридичну оцінку діям М.КОРШУНОВОЇ, яка створила конфлікт, розпочала бійку, та порушивши закон, зуміла не тільки уникнути відповідальності, а й збагатитись», - заявляють адвокати сина депутата - «регіонала».

Як повідомлялося, 4 липня 2011 року вночі в ресторані "Баккара" у Луганську стався інцидент між Р.ЛАНДІКОМ та М.КОРШУНОВОЮ. Прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу стосовно депутата за ч.3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу Україні. Р. ЛАНДІКА затримали в Краснодарі (РФ).

11 серпня Генеральна прокуратура Російської Федерації задовольнила запит Генеральної прокуратури України від 19 липня про видачу Україні Р.ЛАНДІКА для притягнення його до кримінальної відповідальності.

Справа по звинуваченню Р.ЛАНДІКУ в побитті фотомоделі розглядає Ленінський районний суд Луганська.

У вересні цього року цей райсуд ухвалив рішення про арешт Р.ЛАНДІКА на два місяці.

Наприкінці жовтня М.КОРШУНОВА і Р.ЛАНДІК підписали "мирову угоду".

Р. ЛАНДІК є сином народного депутата від Партії регіонів Володимира ЛАНДІКА.