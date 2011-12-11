У Донецьку силою згортають останній намет

22:37, 11 грудня 2011
Політика
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УДонецькусилоюзгортаютьнаметнародногодепутатаАнатоліяГРИЦЕНКА,всерединіякої продовжуютьперебуватиголодуючічорнобильці.

Про цекореспондентуУНІАНповідомивзнаметукерівник Донецькоїоблорганізаціїпартії «Громадянськапозиція», помічникА.ГРИЦЕНКАОлександрГЕВЕЛЄВ.

«Вданиймоментвимкнулося світловнаметі, п'ятеропредставниківміліції беруть участь уцьому правопорушенні, штовхають, б'ютьжурналістів,згортаютьнамет уданиймомент, живогомісця залишилосяблизько 10кв.метрів, -швидкорозповівО.ГЕВЕЛЄВ. -Голодуючічорнобильціпродовжуютьлежати.

Згортаютьнаметіззовні.Засловами міліції, це роблятьпрацівникикомунальнихслужб,але працівникиміліціїпритримуютьпоручні, тимсамимдопомагаючиїмзгортатипалатку.Це прямеправопорушення».

«Явсередині намету, тому незнаю, скількилюдей беруть участьу силовомудемонтажінамету.У наметіблизько 15осіб, зних5 осіб -це міліція...»- підсумуваввін.

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