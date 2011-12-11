У Донецьку силою згортають останній намет
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УДонецькусилоюзгортаютьнаметнародногодепутатаАнатоліяГРИЦЕНКА,всерединіякої продовжуютьперебуватиголодуючічорнобильці.
Про цекореспондентуУНІАНповідомивзнаметукерівник Донецькоїоблорганізаціїпартії «Громадянськапозиція», помічникА.ГРИЦЕНКАОлександрГЕВЕЛЄВ.
«Вданиймоментвимкнулося світловнаметі, п'ятеропредставниківміліції беруть участь уцьому правопорушенні, штовхають, б'ютьжурналістів,згортаютьнамет уданиймомент, живогомісця залишилосяблизько 10кв.метрів, -швидкорозповівО.ГЕВЕЛЄВ. -Голодуючічорнобильціпродовжуютьлежати.
Згортаютьнаметіззовні.Засловами міліції, це роблятьпрацівникикомунальнихслужб,але працівникиміліціїпритримуютьпоручні, тимсамимдопомагаючиїмзгортатипалатку.Це прямеправопорушення».
«Явсередині намету, тому незнаю, скількилюдей беруть участьу силовомудемонтажінамету.У наметіблизько 15осіб, зних5 осіб -це міліція...»- підсумуваввін.