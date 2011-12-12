Литвин трансформував гасло «Україні потрібен Литвин»

Голова Верховної Ради України, лідер Народної партії України Володимир ЛИТВИН вважає, що його політична сила має діяти більш самостійно і не намагатися комусь «здатися».

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив сьогодні під час урочистостей з нагоди 15-ї річниці заснування Народної партії.

За словами В.ЛИТВИНА, Народна партія має докласти зусилля, аби «онародити політику в Україні». «Відповідно, з цього ми будемо виходити на співпрацю з політиками і політичними силами. Але ми не повинні намагатися комусь здатися, до когось притулитися. Ми виразна і солідна політична сила й будемо діяти в інтересах країни», - сказав В.ЛИТВИН.

За його словами, Народна партія має піднести свій голос. На переконання лідера Народної партії, час невизначеності та пошуку компромісів завершився, оскільки саме таку позицію Народної партії сприймають як слабкість. «Люблять слова майже матерні, люблять зухвалість, скандали, я не закликаю до цього, але у нас повинен звучати твердий голос», - сказав В.ЛИТВИН.

На його переконання, Народна партія повинна припинити бути донором для інших політичних партій. «У нас було гасло – хто Україні потрібен. Якщо вже не потрібен ЛИТВИН, то потрібна сьогодні і завтра, і в майбутньому Народна партія», - наголосив В.ЛИТВИН.