Чотири громадські організації підписали Меморандум

Представники чотирьох всеукраїнських громадських організацій підписали Меморандум про створення Комітету захисту протестуючих.

Відповідний документ було підписано сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

Під Меморандумом свої підписи поставили: співголова Громадянського руху «Вперед!» Андрій ПАНАЕТОВ, голова Громадської організації «За правову державу» Лариса ЛЯДОВА, представник Чорнобильського руху України, голова Полтавської організації ВГО «Союз Чорнобиль України» Віктор СЕРДЮК і голова Хмельницької обласної організації «Діти війни» Галина АНТОНЮК, а також учасник Податкового майдану Сергій КОСТАКОВ.

«Меморандум буде підписано у всіх регіонах, у всіх областях із організаціями, які готові сьогодні до активних громадянських дій. Тим самим ми забезпечимо юридичний захист, ми постараємося організувати технічну підтримку й постараємося консолідувати максимально громадянські акції протесту», - зазначила народний депутат, голова парламентського комітету з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

За словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, Комітет захисту протестуючих дозволить українському суспільству координувати свої дії з проведення будь-яких громадянських акцій, спрямованих проти свавілля влади.

Народний депутат нагадала, що рівно 30 років тому в тоталітарній Польщі влада ввела військовий стан, не справившись зі знаменитою профспілкою «Солідарність». На її думку, солідарність – це та цінність, яку необхідно відродити Україні. «Сьогодні влада намагається залякати або зламати кожного окремо. І тому суспільству потрібно об`єднуватися. Солідарність – це та основа, на якій ми можемо побудувати нормальну, процвітаючу, європейську Україну. Ми усвідомлюємо свою відповідальність за майбутнє країни. І ми разом нестимемо цю відповідальність, захищаючи права українських громадян», – заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

«Чим нас буде більше, чим ми більш координуватимемося між собою, солідарні між собою, тим сильніше ми зможемо сьогодні протистояти діючій владі», - підкреслила вона.

За словами учасника Податкового майдану С.КОСТАКОВА, люди, які беруть участь у акціях протесту, потребують професійного захисту своїх прав.

Голова громадської організації «За правову державу» Л.ЛЯДОВА, яка також підписала меморандум, повідомила, що в разі незаконних дій влади координаційна рада комітету захисту звертатиметься до міжнародних судових інстанцій.

Також учасники прес-конференції закликали все активне громадянське суспільство підтримати акції протесту, присвячені Дню ліквідатора наслідків чорнобильської катастрофи – 14 грудня. «Ми знаємо, як діє влада по відношенню до тих, хто 25 років тому врятував всю Європу від смертельної загрози. Наш громадянський обов`язок – проявити солідарність. Ми покажемо владі, що сьогодні все суспільство єдине, і ми нікого не залишимо наодинці з жорстокістю влади», – заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Основними напрямками діяльності Комітету будуть координація протестних акцій по всій Україні, оперативне реагування на будь-які порушення прав громадян, правовий захист учасників протестів, інформування української та світової громадськості про порушення прав українських протестуючих і волонтерський рух, спрямований на збір коштів для надання матеріальної підтримки протестуючим.