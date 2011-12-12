Балога хоче очолити міліцію?

Міністр надзвичайних ситуацій України Віктор БАЛОГА вважає за необхідне об’єднати МНС з Міністерством внутрішніх справ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МНС України.

«Упевнений: МНС необхідно об’єднати з МВС. Такий європейський стандарт. В країні має бути одне відомство, що займається безпекою людей. Злиття двох міністерств для мене є завданням, що переходить на наступний рік. Зараз ми опрацьовуємо усі пропозиції на розгляд Президента. Сподіваюсь, глава держави ухвалить таке рішення», - зазначив міністр.

Говорячи про підсумки роботи МНС України за цей рік, В.БАЛОГА зауважив, що була проведена швидка та безболісна реформа всієї системи міністерства. За його словами, реформа стосувалася не лише пожежників та рятувальників, а й структури управління Зоною відчуження, техногенників, сил цивільного захисту, метеорологів, професійної освіти та багато іншого.

«Рік тому у цього всього організму була явно надлишкова вага та порушення координації руху. Почали «худнути»: зменшили штат, перш за все, в підрозділах забезпечення, скоротили зайві посади начальників. Привели в порядок структуру управління, поєднавши схожі за завданнями підрозділи, ліквідувавши дублюючі ланки та непотрібні функції», - сказав В.БАЛОГА.

Крім того, МНС передало Міністерству освіти і науки, молоді та спорту свої відомчі навчальні заклади, а також впорядкувало регіональні управління.

За словами В.БАЛОГИ, проведено комплексні зміни, що стосувалися роботи всього міністерства, враховані всі нюанси.