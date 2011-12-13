Шкіль: ми готові до того, що суд не випустить Тимошенко

Апеляційний суд, розглянувши "газову" справу проти екс-прем'єра Юлії Тимошенко, підтвердить законність рішення Печерського райсуду Києва. Таку думку озвучив депутат від БЮТ Андрій Шкіль в ефірі телеканалу ТВі.

"Рішення суду вже заготовлене. Воно, я впевнений, схвалене. Єдине, що воно не оприлюднене. Буде оприлюднене завтра", - наводить його слова Українська правда. - Чи це рішення нас всіх здивує? Думаю, ні. Ми готові до того, що апеляційний суд залишить без змін попереднє рішення Кірєєва".

Депутат підтвердив, що БЮТ не планує звозити людей під суд.

"Мова тільки йшла, що будуть представники областей. З тим, щоб потім не їхати, бо ми не встигнемо перед 19 грудня в області, і розповідати, що було. Тому представники кожної області мають бути тут. Ну, ми розраховуємо на те, що відряджені будуть осіб 30-40. З цілої України", - розповів він.

Як відомо, у вівторок, 13 грудня, апеляційний суд розглядатиме по суті "газову" справу Юлії Тимошенко.