Пшонка зустрівся з Фюле

Учора Генеральний прокурор України Віктор Пшонка зустрівся з Комісаром Європейського Союзу з питань розширення і європейської політики сусідства Штефаном Фюле.

Як повідомляє відділ зв’язків із засобами масової інформаціїГенеральної прокуратури України, у ході зустрічі було обговорено питання реформування в Україні кримінальної юстиції, проекту нового Кримінально-процесуального кодексу, а також стан додержання законності під час проведення розслідування та підтримання державного обвинувачення у кримінальних справах, що становлять особливий громадський інтерес.

Генеральний прокурор запевнив гостя, що прокуратура діє у повній відповідності до чинного законодавства України і чітко у межах своїх повноважень.

Наприкінці розмови пан Фюле звернувся з проханням до Віктора Пшонки посприяти в отриманні дозволу на зустріч з Юлією Тимошенко у приміщенні слідчого ізолятора.

За дорученням Генерального прокурора слідчий у справі звернувся з клопотанням до Державної пенітенціарної служби і після оформлення необхідних документів такий дозвіл адміністрацією СІЗО був наданий.

У ГПУ також підкреслюють, що "зустріч, яка відбулася у теплій та невимушеній атмосфері, засвідчила готовність сторін до ведення відвертого діалогу".