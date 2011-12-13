В Європі приймуть Кодекс поведінки чиновника

Європа потребує нової моделі багаторівневого управління. Про це заявив голова Ради європейських муніципалітетів і регіонів Вольфганг ШУСТЕР в ході роботи Форуму Асамблеї європейських регіонів, який 12-13 грудня 2011 року проходив у Брюсселі.

Як передає LB.ua, Україну на форумі представляла делегація Дніпропетровської області на чолі з губернатором Олександром ВІЛКУЛОМ.

«Європі потрібні нові моделі багаторівневого управління, які ґрунтуються на справжньому партнерстві між всіма сферами державного управління. Завдяки Лісабонському договору сьогодні у нас є політична легітимність виступати за таке партнерство. Ми повинні працювати разом, щоб забезпечити відчутні результати й інтегрований розвиток територій», - заявив В.ШУСТЕР.

Основною темою обговорення на форумі стала нова модель управління в Європі, яка, за словами місцевих і регіональних європейських лідерів, повинна залучати до себе європейських громадян, представників бізнесу, громадських організацій та інші зацікавлені сторони з метою досягнення спільної мети.

Президент Конференції віддалених і морських регіонів Жан-Ів Ле ДРІАН зазначив, що на початку наступного року з метою уточнення обов`язків чиновників різних рівнів управління очікується ухвалення «Кодексу поведінки». Він наголосив, що в рамках цього кодексу на національному рівні буде прийнято територіальний пакт, який у свою чергу визначатиме імплементацію цього кодексу на національних територіях.

Зі свого боку, президент Асамблеї європейських регіонів Мішель САББАН зазначила, що політика згуртованості, яку сьогодні демонструють європейські регіони, є проявом європейської інтеграції.

У свою чергу, губернатор Дніпропетровської області А.ВІЛКУЛ на форумі наголосив, що Україна зацікавлена запозичувати європейський досвід успішного розвитку регіонів. Під час робочої наради з М.САББАН і генеральним секретарем Асоціації європейських регіонів Паскалем ГЬОРГЕНОМ голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації обговорив моделі співпраці Дніпропетровщини з регіонами Європейського Союзу.

У роботі форуму також взяли участь Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ, єврокомісар з питань регіональної політики Йоханнес ХАН, президент асоціації Євроміста, мер Копенгагена Франк ЄНСЕН і ряд регіональних європейських політиків.