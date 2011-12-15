Підприємці встановили намет під вікнами губернатора

У Хмельницькому підприємці та активісти обласного осередку Громадянського руху “Вперед!” встановили біля облдержадміністрації намет для проведення безстрокової акції.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова обласного осередку руху “Вперед!”Алім МІЩУК.

“У наметі житимуть та ночуватимуть 10 активістів разом зі мною. Хочу наголосити: це не акція голодування, бо на прикладі чорнобильців видно, що влада з них насміхається. Наше завдання – просвітницька робота з населенням. Щоби люди знали, що реально робить діюча влада на чолі з Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ”, - сказав він.

За його словами, поряд буде встановлено два інформаційних намети.

А.МІЩУК додав, що готовий з активістами зустріти Новий рік біля облдержадміністрації.