Янукович похизувався перед Рахмоном Олімпійським

І подарував футбольний м’яч

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ разом із Президентом Таджикистану Емомалі РАХМОНОМ оглянули реконструйований Національний спортивний комплекс «Олімпійський», на якому 1 липня 2012 року відбудеться фінальний матч Євро-2012. Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, глави держав оглянули приміщення спортивної арени, чашу та поле стадіону. В.ЯНУКОВИЧ подарував Е.РАХМОНУ футбольний м’яч із зображенням НСК «Олімпійський». Президент України запросив свого таджицького колегу приїхати на фінальний матч Євро-2012.

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