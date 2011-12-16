Намет є єдиним мирним методом впливу на владу

Член правління Всеукраїнської громадської організації “Громадянський рух “Вперед!” Андрій ПАНАЕТОВ вважає, що встановлення підприємцями намету біля Хмельницької обласної держадміністрації є єдиним мирним методом впливу на владу.

Про це він повідомив кореспондента УНІАН.

“Решта дій будуть за межами закону. І ми не радимо нашим правителям продовжувати загравати з підприємцями”, - наголосив А.ПАНАЕТОВ.

Намет підприємців охороняли двоє міліціонерів. “Проте один невідомий таки зірвав плакат із зображеннями віце-прем’єр-міністра Сергія ТІГІПКА та прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА, який стояв біля намету. У підсумку все минулося добре”, - зауважив А.ПАНАЕТОВ.

Він нагадав про створення на загальноукраїнському рівні Комітету захисту протестуючих (КЗП). “Це об’єднання відрізнятиметься від Комітету опору диктатури тим, що безкоштовно надаватиме юридичну та інформаційну підтримку. Наразі сформовані спеціальні мобільні групи”, - зауважив А.ПАНАЕТОВ.

Загалом у наметі ночувало 12 активістів-підприємців, які спали на надувних матрацах.

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня у Хмельницькому підприємці та активісти обласного осередку Громадянського руху “Вперед!” встановили біля облдержадміністрації намет для проведення безстрокової акції.

Підприємці вимагають скасувати Податковий кодекс у повному обсязі разом із спрощеною системою оподаткування, зняти з розгляду парламенту законопроект про внутрішню торгівлю, зменшити вдвічі єдиний соціальний внесок.