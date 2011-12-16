Представник Януковича: відео з камери Тимошенко - це добре

В зйомках в камері екс-прем`єра Юлії Тимошенко немає нічого поганого.

Про це заявив депутат від Партії регіонів, представник президента у Верховній Раді Юрій Мірошниченко, коментуючи відео з камери Тимошенко в медично-санітарній частині СІЗО.

"Я не бачу криміналу в зйомках. Я не знаю, був дозвіл чи не був. Переконаний, що напевно це знімалося з дозволу того СІЗО, де відбувалася зйомка. Там ми побачили кілька лікарів, які відвідували Юлію Тимошенко", - зазначив він.

"Не тільки відео, але й фото були цієї камери. Тому я не бачу тут злочину", - уточнив депутат.

При цьому Мірошниченко зауважив, що для парламентарів "не байдуже в яких умовах перебуває лідер опозиції, і чи застосовуються до неї тортури".

"Це відео дало нам уявлення про реальний стан речей", - заявив він.

"Що стосується дозволу на зйомку самої Тимошенко, я думаю, що тут, звісно, дозвіл на зйомку має бути… Тут треба розбиратися", - вважає представник президента.

"Є захищене Конституцією право на приватне життя. Що стосується політика, то тут має бути певна межа. Чи можна вважати ситуацію суду над Тимошенко її приватною справою? Напевно, ні", - зазначив Мірошниченко.

"Я не бачу в цьому нічого поганого. Навіть добре. Люди об`єктивно бачать, що там є", - підсумував він.

Як відомо, у середу в мережі Інтернет з`явилося відео, на якому показано камеру Тимошенко в медично-санітарній частині СІЗО.

У четвер Державна пенітенціарна служба оприлюднила також фото відремонтованої камери, в якій раніше утримувалася Тимошенко.

Українська правда