Королевська каже, що Тимошенко запропонувала їй стати заступником

Керівництво БЮТ має відкрито викласти нинішню шкалу цінностей, щоб усім у партії було ясно, як працювати, на що розраховувати і до чого прагнути. Про це в інтерв`ю LB.uaзаявила Наталія КОРОЛЕВСЬКА - народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина»), голова парламентського Комітету з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва.

У ході інтерв`ю Н.КОРОЛЕВСЬКА розповіла, що в ніч із четвертого на п`яте серпня, напередодні арешту, Юлія ТИМОШЕНКО запропонувала їй стати заступником голови партії й взяти на себе конкретну ділянку роботи. «Негайної відповіді вона не вимагала. Просто ми домовилися, що до вересня – дати передбачуваного з`їзду – разом сформуємо нову стратегію, зрозумілу програму дій. На тому й розсталися. П`ятого серпня вранці, як ви знаєте, її заарештували.», - говорить народний депутат.

За її словами, Ю.ТИМОШЕНКО стала першою людиною, чий лідерський авторитет вона визнала безумовно, без жодного внутрішнього опору. «Тому для мене, політика команди ТИМОШЕНКО, перший номер – тільки сама ТИМОШЕНКО. Її довіра, можливість роботи з нею для мене важливіше, ніж місце, на яке вона мене ставить, – третє або тридцять третє», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона вважає, що зараз головне завдання для БЮТ – ніяких конфліктів у команді. «А це можливо лише тоді, коли кожен зайнятий своєю справою. Нехай кожен напрацює й покаже свій результат, який складеться в результат команди. Проблеми, інтриги часто вигадуються неробами, які вештаються марно. Хай кожного з нас оцінюють по мірі його реального внеску в команду. Причому керівництво нашої політсили повинне відкрито викласти актуальну для нього шкалу цінностей: «що таке добре й що таке погано?» Щоб усім у партії було ясно, як працювати, на що розраховувати, до чого прагнути», - впевнена Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На запитання, чи не є пропозиція очолити УСДП - виходом у «самостійне життя» і страховкою від можливого виключення з фракції «за невчасну явку на засідання» політик відповіла: «прискіпатися можна й до стовпа». «Політики – посередники між людьми та своїми партіями. Я просто зобов`язана бути з ними на акціях протесту. Я підтримую людей, люди підтримують мене, а через мене – Юлію Володимирівну і, загалом, нашу ідеологію, систему цінностей. Тільки так «Батьківщина» прийде до перемоги. Не всі, на жаль, у нас у команді це розуміють. Але це вже – їхні проблеми», - додала Н.КОРОЛЕВСЬКА.