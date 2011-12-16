Херсонський губернатор не пускає в область "донецьких"

Губернатор Херсонської області Микола КОСТЯК пояснює останнє місце в рейтингу конкурентоспроможності регіонів України, складеним Фондом Ріната АХМЕТОВА «Ефективне управління», тим, що він не пускає в область «донецьких».

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.КОСТЯК заявив учора на прес-конференції в Херсоні.

Зокрема, відповідаючи на запитання про таке низьке місце Херсонської області в опублікованих у ЗМІ рейтингах конкурентоспроможності регіонів України, губернатор заявив: «Не заплачено!».

Він також мотивував низький рейтинг тим, що в області не представлені підприємства власника холдингу System Capital Management Р.АХМЕТОВА та інших відомих донецьких підприємців.

«Тут немає жодного підприємства товариша АХМЕТОВА. Не представлено. Якби було щось десь представлено. Автовокзал хотіли забрати. Один із проектів який був. Ми не дали. І багато хто говорить, мовляв, не пускаємо «донецьких» по багатьох напрямках, по фінансуванню... Не пускаю! Будь-який: донецький, дніпропетровський. Покажіть сьогодні ефективність, що від цього матиме область, населення в першу чергу. Я свою лінію гну. Основне завдання - щоб потім не говорили, що вкрали, розграбували, забрали. Нічого давати не будемо – все наше», - заявив М.КОСТЯК.

Також губернатор зазначив, що в рейтингу видання «Коментарі» область піднялася з 26-го місця за результатами півріччя на 21-е місце за результатами за 9 місяців поточного року.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада Фонд «Ефективне управління» оприлюднив щорічний рейтинг конкурентоспроможності регіонів України, в якому перше місце, як і роком раніше, займає Київ, а найменш цікава для бізнесу Херсонська область.

Фонд «Ефективне управління» створено в 2007 році для того, щоб сприяти економічному зростанню країни шляхом розробки й впровадження довгострокових економічних програм, а також відкритого обговорення з громадянським суспільством нагальних для України економічних питань. Фонд є некомерційною, незалежною організацією й служить інтересам усіх громадян України.

Як зазначено на сайті фонду «Створення Фонду - приватна ініціатива Ріната АХМЕТОВА, його особистий внесок у економічний розвиток України, в організацію системного діалогу між експертами, представниками державної влади, бізнесу, інститутами громадянського суспільства, ЗМІ».