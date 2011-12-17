Провладні чорнобильці кажуть: усе добре

Підписаний у вересні меморандум про співпрацю між урядом і чорнобильцями вже виконано на 90%.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів, про це заявив президент Всеукраїнської громадської організації «Союз Чорнобиль України» Юрій АНДРЄЄВ під час проведення ХІІ звітно-виборної конференції ВГО, що відбулась сьогодні у Київській області.

Як повідомляє департамент КМУ, Ю.АНДРЄЄВ "з прикрістю констатував, що останнім часом деякі чорнобильці, здоров’я яких серйозно підкошене чорнобильською бідою, стали жертвами маніпуляцій". При цьому він висловив переконання, що "чорнобильців використовують «в підтанцьовці» деякі політичні сили, «підбивають» на кардинальні дії, аж до голодування, зовсім не думаючи про їхнє здоров’я".

За його словами, всі, хто дійсно брав участь в ліквідації аварії на ЧАЕС, повинні отримувати гідну соціальну допомогу. Розроблено низку законодавчих змін, які осучаснюють пенсії чорнобильців. Водночас, за словами Ю.АНДРЄЄВА, виникає проблема з отриманням деяких первинних документів про розміри виплат, адже багато організацій, військових частин вже розформовано, тож потрібно створити спеціальну комісію, яка буде здійснювати «реставрацію чорнобильських заробітків», до того з повноваженнями «установлювати» такі заробітки.

«Пенсії повинні біти гідними і справедливими, в залежності від ступеня ризику під час ліквідації аварії», - зазначив Ю. АНДРЄЄВ, при цьому додавши, що ті, хто був під час ліквідації на «легкій праці, в тилу», повинні і пенсію отримувати «легку».

Щодо проблеми виплат пенсій за рішеннями судів, президент організації висловив думку, що рішення судів безумовно мають виконуватися, однак їх виконання не повинно порушувати права інших категорій громадян.

«Рішення судів не повинні виконуватися за рахунок припинення виплат іншим категоріям чорнобильців», - наголосив Ю.АНДРЄЄВ. Він запевнив, що наразі по всіх ключових питаннях, які турбували чорнобильців, вже знайдено компроміс, зокрема, уряд ухвалив документи, відповідно до яких будуть перераховані і відповідно підвищені пенсії чорнобильцям.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні учасники звітно-виборчої конференції Всеукраїнської громадської організації «Союз Чорнобиль України» переважною більшістю голосів переобрали Юрія АНДРЄЄВА головою організації на наступні 5 років.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі першого віце-прем‘єр-міністра – міністра економічного розвитку і торгівлі України Андрія КЛЮЄВА, який взяв участь у конференції, що проходить у Київській області.

А.КЛЮЄВ від імені прем‘єр-міністра України Миколи АЗАРОВА привітав учасників звітно-виборчої конференції.

У конференції також взяли участь перший заступник міністра соціальної політики Василь НАДРАГА, народні депутати від Партії регіонів, голова Союзу ветеранів Афганістану Сергій ЧЕРВОНОПИСЬКИЙ, інші громадські та політичні діячі.

ВГО «Союз Чорнобиль України» була заснована 1991 року та на сьогодні налічує до 240 тис. членів. Ю.АНДРЄЄВ очолює організацію з моменту її утворення.

З 1999 року Організація виконує Державну програму щодо надання індивідуальної медичної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

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Сьогодні, 17 грудня, народний депутат України з фракції "БЮТ-Батьківщина" Сергій ПАШИНСЬКИЙ заявив, що влада намагається взяти під контроль діяльність всеукраїнської громадської організації "Союз Чорнобиль України".

За його словами, міліція не допустила до участі у конференції близько 300 чорнобильців, зокрема,заступника головиХарківського відділенняВіктораПРОСКУРІНАдва дні,допитуючи, протрималивміліції.

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22 листопада керівник ВГО «Союз Чорнобиль України» Ю.АНДРЄЄВ заявив, що організація не підтримує акції протесту чорнобильців.

29 листопада заступник голови Кременчуцької міської організації ВГО «Союз Чорнобиль України» Анатолій МОКРИЙ та Володимир ПРОСКУРІН заявили, що влада веде інформаційну війну проти чорнобильців, «намагаючись зіштовхнути лобами» з іншими людьми.

«На жаль, у цій війні на боці Кабінету міністрів виступив керівник однієї з чорнобильських організацій Ю.АНДРЄЄВ – фактично його словами говорить прес-служба Кабінету міністрів. Додуматися лише - вона заявила, що в акціях протесту беруть участь якісь неправильні чорнобильці та організації-клони», - сказав В.ПРОСКУРІН.