Балога підозрює, що хтось збирається «розпиляти» бюджетних 452 мільйони

Міністр надзвичайних ситуацій Віктор БАЛОГА направив офіційні звернення до прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА, в яких наголошується на існуючих проблемах з фінансуванням діяльності МНС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, зокрема, у зверненнях міністр звернув увагу на зволікання Державної казначейської служби з наданням коштів, вже виділених на потреби міністерства. За листопад цього року МНС не отримало 19,4 млн. грн. на остаточне зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, 10,9 млн. - на заходи в рамках програм цивільного захисту, 9 млн. – на забезпечення житлом постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та 19,6 млн. грн. для підтримання у безпечному стані Зони відчуження, енергоблоків та об’єкта «Укриття», будівництва комплексу«Вектор», вказав В.БАЛОГА.

Крім того, за його словами, за грудень Державною казначейською службою не виділено 37,8 млн. грн. на фінансування заходів у Зоні відчуження та на об’єктах ЧАЕС, 2,5 млн. як внесок України до рахунку ядерної безпеки ЄБРР, 11 млн. грн. на придбання спеціальної техніки та обладнання для аварійно-рятувальних підрозділів.

Керівник МНС наполягає, щоб Міністерство фінансів і Державна казначейська служба забезпечили повне фінансування видатків МНС, пов’язаних з виконанням Україною міжнародних зобов’язань, безпекою громадян та їх соціальним захистом.

Також В.БАЛОГА поінформував М.АЗАРОВА про ситуацію, що склалася з фінансуванням заходів з побудови системи екстреного виклику за єдиним телефонним номером. У листі на адресу прем’єр-міністра йдеться про значну роботу, яку провело МНС на виконання доручення Президента України щодо створення системи «112». Однак відзначається, що цілком реалістичні терміни впровадження цього проекту знаходяться під загрозою зриву через фактичну відсутність асигнувань.

«Незважаючи на доручення Президента України, у проекті державного бюджету на 2012 рік Міністерство фінансів коштів на систему «112» не передбачило взагалі. Натомість з невідомих мені причин 452 млн. грн. на створення системи екстреного виклику виділяється Укрєвроінфпроекту в рамках цільової програми проведення Євро-2012. Мінфін ніяк не відреагував на неодноразові офіційні заперечення МНС», - йдеться у листі В.БАЛОГИ.

Міністр вважає виділення коштів на систему «112» організації, яка не займається її впровадженням, помилковим рішенням і вбачає в ньому «ознаки чиїхось відомчих або навіть корисливих інтересів». Урядовець категорично не згодний із таким підходом. На переконання В.БАЛОГИ, схвалення хибного порядку фінансування призведе до розбалансування всього проекту і загрожує зривом робіт не лише із введення першої черги системи (у містах проведення матчів Євро-2012), а й ставить під загрозу її подальше розгортання по всій країні.

Напередодні ухвалення державного бюджету керівник МНС просить прем’єр-міністра втрутитися у ситуацію і домогтися перенаправлення вказаних коштів від Укрєвроінфпроекту до МНС. «До цієї суми надалі потрібно буде виділити ще 198 млн. гривень, щоб система «112» була розгорнута по всій країні (загальна вартість проекту становить 650 млн.). В іншому разі, навіть за умови залучення альтернативних джерел фінансування, система «112» не може бути побудована раніше 2015 року», - йдеться у листі М.АЗАРОВУ.

Коментуючи ці офіційні звернення, міністр надзвичайних ситуацій вказав на критичне недофінансування діяльності МНС, що робить обмежено можливим належне виконання його функцій. «По суті, видатки на потреби міністерства розподіляються і регулюються в ручному режимі. Це неприпустимо, адже йдеться не просто про гроші на МНС, а про безпеку людей, інтереси всього суспільства, безпечну життєдіяльність країни. До державних справ і ставитися треба по-державному. Саме такими причинами і продиктовані мої звернення до Прем’єр-міністра. Розраховую на його розуміння та підтримку», - заявив В.БАЛОГА.