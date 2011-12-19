Суд відмовив Луценку - кримінальної справи проти Кузьміна не буде

Печерський районний суд м. Києва відмовив екс-міністру внутрішніх справ України Юрію ЛУЦЕНКУ в задоволенні клопотання про порушення кримінальної справи проти першого заступника генерального прокурора Рената КУЗЬМІНА за його заяви в ЗМІ, що порушують передбачену Конституцією України презумпцію невинуватості особи.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено судом. Водночас, суд вирішив направити матеріали щодо заяви Р.КУЗЬМІНА для прийняття рішення за належністю – генеральному прокурору України.

Слід зауважити, що представники державного обвинувачення у суді висловлювалися проти надання права Ю.ЛУЦЕНКУ заявити це клопотання, на що екс-міністр сказав: «Якщо я не маю права клопотати, який сенс цього процесу, який сенс допитувати ще сто свідків?». «Я протестую проти того, що перший заступник генпрокурора, член Вищої ради юстиції називає ЛУЦЕНКА злочинцем до рішення суду. Отже суд має звернутися до генпрокурора, щоб той дав оцінку діям свого підлеглого, або визнати, що вироки в цій країні виносить прокуратура», - додав Ю.ЛУЦЕНКО.