Тимошенко: до камери увірвався офіцер СБУ із знімальною групою

Екс-прем’єр-міністр, лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО вимагає від керівництва Київського СІЗО спростувати неправдиву інформацію про умови її утримання.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний лист Ю.ТИМОШЕНКО сьогодні оприлюднив її захисник Сергій ВЛАСЕНКО.

«Я висловлюю своє обурення фото та відеомонтажем умов мого перебування в СІЗО. Вам, як одному з керівників СІЗО, добре відомо, що я ніколи не знаходилася в камері 242 в таких умовах, як показали», - зацитував С.ВЛАСЕНКО лист Ю.ТИМОШЕНКО.

Захисник також, посилаючись на лист лідера партії «Батьківщина», зазначив, що Ю.ТИМОШЕНКО перебувала в камері №242 з трьома іншими ув’язненими.

«Це була зовсім інша камера. Ви дуже добре знаєте, що в камері 242 ми знаходилися втрьох у 15 квадратних метрах з вікном без скла, без гарячої, а часом і без холодної води, з бетонною підлогою, полками та табуретками з необроблених дошок та з «парашею» за перегородкою. Про які плазми, душові кабінки та дзеркала з кафелем ви дезінформуєте людей?», - поцікавилася Ю.ТИМОШЕНКО.

«Саме тому я вимагаю від вас офіційно спростувати неправдиву та неправильну інформацію, що камера 242 з інтер’єром, який продемонстрований по телебаченню, – це камера, в якій я знаходилася, знаходжусь або буду знаходитися», - йдеться у листі Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами С.ВЛАСЕНКА, лідер партії «Батьківщина» у своєму листі також відмовляється від можливого її переведення після медчастини СІЗО в будь-яку камеру з особливими умовами.

Ю.ТИМОШЕНКО також заявляє, що відеозйомка про неї, яка поширена в Інтернеті, проводилася працівниками СБУ.

«Я висловлюю своє крайнє людське обурення аморальною відеозйомкою, яка була проведена працівниками СБУ 14 грудня 2011 року в моїй присутності в камері медично-санітарної частини СІЗО. Вимагаю від вас публічно спростувати неправдиву інформацію, що ця відеозйомка проводилася невідомими особами та прихованою відеокамерою. Ви добре знаєте, що 14 грудня у супроводі офіційних посадових осіб слідчого ізолятору до камери увірвалися офіцер СБУ із знімальною групою, яка його супроводжувала. Так всупереч моїм запереченням почали в упор мене знімати. Вони скористалися тим, що я прикута хворобою до ліжка та не можу ухилятися та уникати від прямої відеозйомки. Це виглядало майже як розстріл», - процитував С.ВЛАСЕНКО лист Ю.ТИМОШЕНКО.

Захисник повідомив, що Ю.ТИМОШЕНКО вважає останні заяви та відеозйомки «операцією СБУ», яка організована за дорученням чинного Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА для подальшої її компрометації.

«Вважаю аморальним перебувати в спеціально показушних відремонтованих камерах в той час, коли інші ув’язнені перебувають в скотських нелюдських умовах утримання та сплять по черзі на підлозі по причині критичного перевантаження СІЗО.

Вимагаю після лікування перевести мене в звичайну, таку як насправді є, камеру разом з іншими ув’язненими, щоб під час приїзду в СІЗО європейських та світових представників вони змогли побачити не штучну, гламурну показуху, а справжнє катування ув’язнених, нелюдське поводження з ними, гірше, ніж з тваринами - причому до того, як суд визнав їх винними», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

«Якщо ви після мого переведення в медичну частину СІЗО зробили в камері 242 якийсь спеціальний парадний ремонт, будь ласка, запропонуйте цю камеру мешканцю Межигір’я, а не мені. Мені відремонтовані каземати не потрібні», - резюмувала Ю.ТИМОШЕНКО у своєму листі.