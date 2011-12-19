Азаров має надію увійти в Новий рік з новою ціною на газ

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сподівається на перегляд газових угод з РФ до кінця 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив журналістам у Празі на спільній прес-конференції з прем`єр-міністром Чехії Петром НЕЧАСОМ.

«Переговори проходять важко. Але, разом з тим, я хотів би сказати, що я глибоко переконаний, що з огляду, перш за все, стратегічних інтересів нашої співпраці, на майбутнє буде знайдено компромісний варіант угоди», - сказав М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що переговори з Російської Федерації щодо перегляду газових угод в останні дні активізувалися. «Я думаю, що найближчими днями є надія на те, що ми виробимо компромісне рішення. Для нас це особливо важливо, тому що починається новий рік, і мі хотіли б увійти до нового року зі вже модернізованою угодою і з нормальними цінами, які не підривають нашу економіку», - наголосив голова уряду.

Водночас, М.АЗАРОВ ще раз відзначив, що Україна одержує газ за найдорожчою ціною в Європі, і, наприклад, Німеччина одержує російський газ за значно нижчою ціною, хоча розташована при цьому набагато далі, ніж Україна.