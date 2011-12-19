Міліція затримала на Банковій 15 людей

Міліція затримала біля Адміністрації Президента України 15 учасників акції.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Народного руху України.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, сьогодні о 10.30 більше 50 активістів молодіжних патріотичних організацій України, серед них Молодого народного руху, вийшли на акцію протесту під стіни Адміністрації Президента. "Акція носить мирний характер і приурочена до сьогоднішнього саміту Україна-ЄС, українська молодь вимагає зупинити політичні репресії", - наголосили в НРУ.

Водночас, зазначає прес-служба партії, під час мирної акції міліція без будь-якого пояснення почала затримувати молодих людей. "За даними, що надійшли від учасників акції, міліція затримала 15 осіб, їх повезли до Печерського РУВД. Серед затриманих є активіст Молодого народного руху Максим НЕПИЙПИВО", - йдеться в повідомленні.

В свою чергу у відділі зв`язків з громадськістю ГУМВС України в Києві поінформували, що співробітники міліції затримали 15 учасників організації КУПР (Коаліція учасників помаранчевої революції) за адміністративне порушення - спробу провести несанкціоновану акцію біля Адміністрації Президента.

За даними ВЗГ, близько 11-ї години група КУПРівців намагалася пройти по вул. Інститутській на вул. Банкову до Адміністрації Президента. При цьому у главку зазначили, що у зв`язку з проведенням саміту Україна-ЄС обмежено рух і доступ на вул. Банкову.

У столичній міліції зазначили, що члени КУПРу не подавали заявку в Київську міську державну адміністрацію на проведення акції. Співробітники міліції попередили їх про неможливість проведення акції, але КУПРівці не відреагували і спробували відсунути турнікети, щоб пройти до Адміністрації Президента.

Співробітники міліції затримали порушників і доставили в Печерське райуправління міліції, де на них будуть складені адміністративні протоколи за порушення правил проведення масових заходів.