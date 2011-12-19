У п'ятницю депутати заслухають міністрів фінансів і внутрішніх справ

У Верховній Раді 23 грудня під час Години запитань до уряду виступатиме міністр фінансів Федір ЯРОШЕНКО та міністр внутрішніх справ Віталій ЗАХАРЧЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.

Він зазначив, що це є компромісним рішенням. При цьому спікер пожартував: «Ми порадились і я прийняв рішення».

За словами В.ЛИТВИНА, одні фракції пропонували заслухати міністра фінансів щодо проекту бюджету, а інші – міністра внутрішніх справ, а ще дехто – заслухати інформацію щодо газових переговорів.

Як підкреслив В.ЛИТВИН, якщо ці пропозиції ставити на голосування, то це «слугуватиме черговим додатковим стимулом для протистояння».

«Я не хочу протистояння, особливо з огляду на напружений графік роботи і особливо з огляду на те, що ми напередодні Нового року. Із протистоянням і злістю не можна входити в Новий рік», - сказав В.ЛИТВИН.

Тому, за його словами, необхідно шукати компромісне рішення. Спікер висловив сподівання, що колеги по парламенту його підтримають.

Також В.ЛИТВИН зазначив, що під час Години запитань до уряду буде присутній і прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, якщо «відряджень не буде», і профільний міністр, і тому народні депутати зможуть ставити питання і щодо газових переговорів.